2019-05-21T09:12:53+03:00
Общество

В поселениях Хабаровского края хотят отказаться от регистрации браков

В отдаленные поселки с трудом получается провести интернет, чтобы внедрить Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния
Ольга КИВА
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В поселениях Хабаровского края хотят отказаться от регистрации браковВ поселениях Хабаровского края хотят отказаться от регистрации браковФото: Законодательная дума Хабаровского края
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В Хабаровском крае обсудили законопроекты, касающиеся вопросов регистрации брака. Так, почти в 30 сельских поселениях хотят отказаться от этой процедуры. Причиной главы администраций назвали трудности с проведением в отдаленные поселки интернета. Он необходим для внедрения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.

- Первыми решили отказаться от полномочий в Болоньском сельском поселении. Тогда предложили регистрировать браки в Эльбанском городском поселении. Проще говоря, жителям села Болонь пришлось бы ездить за свидетельством о рождении, смерти, регистрации брака в Эльбан. Позже в связи с реализацией федерального закона по Единому государственному реестру ЗАГС, такие же предложения стали поступать и из других сельских поселений, - рассказали в пресс-службе Законодательной думы Хабаровского края.

На сегодняшний день полномочиями по регистрации браков наделены 17 районов, два городских округа и 108 сельских поселений. По последним данным, с интернетом и оборудованием сейчас в сельских поселениях все в порядке, значит, причин отказываться от полномочий нет. Поступившие предложения рекомендовали отклонить. На сегодняшний день отказались регистрировать браки только в Наумовском сельском поселении. Здесь проживает 61 человек, и в течение четырех лет браки не регистрировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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