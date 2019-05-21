2019-05-21T10:08:25+03:00
Происшествия

Незадачливый богач на Камчатке не знал, что у него воруют деньги

Мужчина сначала решил, что сам потратил крупную сумму денег
Ольга КИВА
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Незадачливый богач на Камчатке не знал, что у него воруют деньгиНезадачливый богач на Камчатке не знал, что у него воруют деньгиФото: Олег ЗОЛОТО
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Курьезный случай приключился с жителем Камчатки. С его карты систематически воровали деньги, а он наивно полагал, что тратил их сам. В полицию, понятное дело, мужчина не обращался, зато предполагаемых похитителей успели задержать заблаговременно.

- Как выяснилось во время расследования, 48-летний потерпевший довольно долгое время пьянствовал. Ранее он трудился на сезонной работе и заработал довольно крупную сумму денег. Этот факт он не скрывал от своих друзей. Он даже давал им карточку и говорил пин-код, чтобы они могли купить выпивку и закуску, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю.

Позже мужчина сверил расходы, удивился, почему они не сходятся, но решил, что сам потратил все. Его приятель позже сознался, что карточкой оплачивал продукты, а потом с нее же снимал деньги. Общая сумма ущерба составила 597 тысяч рублей. В отношении фигуранта уже завели уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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