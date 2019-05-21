Корейские кедры нашли новое место жительства под Хабаровском

СЕГОДНЯ 10:02 2019-05-21T10:50:50+03:00

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Под Хабаровском прошла глобальная акция «Всероссийский день посадки леса». В рамках этого мероприятия представители различных организаций и органов власти края, крупных предприятий, экологических организаций и образовательных учреждений, общественности, а также студенты и волонтеры высадили более 11 тысяч деревьев. Молодые корейские кедры «получили прописку» недалеко от села Некрасовка на участке в 3,35 гектара.

- Акция прошла 18 мая, участие в ней приняли более 250 человек. Цель этого мероприятия - поддержка идеи возрождения лесов, воспитание экологической грамотности и культуры поведения в лесу. К слову, в регионе подобные события устраивают начиная с 2011 года. На территории края высадили свыше 308 тысяч саженцев хвойных и лиственных пород деревьев, - рассказали в управлении лесами правительства Хабаровского края.

Отметим, что в этом году акция будет длиться до июня. Для посадки уже подготовили территорию площадью более 24 гектаров. Также добровольцы собираются очистить около пяти гектаров леса от мусора. В целом в рамках акции высадят более 43 тысяч сеянцев и саженцев хвойных и лиственных пород деревьев в 22 населенных пунктах края.

ИСТОЧНИК KP.RU