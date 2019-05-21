Участники фестиваля «Хабаровск.НАШ» заявили о любви к городу

СЕГОДНЯ 12:30 2019-05-21T12:30:50+03:00

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В Хабаровске устроили масштабный фестиваль под названием «Хабаровск.НАШ». Яркое событие состоялось в минувшую субботу, 18 мая, на арене «Ерофей». Мероприятие прошло под девизом «МИР начинается с меня».

- Среди участников столь яркого фестиваля были как хабаровские, так и китайские школьники. Заграничные ученики приехали из Фуюаня, Хэгана, Саньи и Шаньтоу. Они выступили перед зрителями с художественными и спортивными номерами. Закончилось мероприятие световым флэшмобом - более пяти тысяч человек выстроились во фразу «Я люблю Хабаровск», - рассказали в городском управлении образования.

Отметим, что фестиваль «Хабаровск.НАШ» проводят в краевой столице уже в четвертый раз. В этом году представителям учебных заведений города вручили сертификаты на покупку билетов в городские театры. Воспользоваться подарком можно будет в любое удобное время. Такой жест посчитал более подходящим в Год театра, который объявили в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU