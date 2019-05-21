2019-05-21T11:52:13+03:00
Звезды

Хабаровчане вернулись со всероссийской «Студенческой весны-2019» лауреатами

Награды на фестивале в Перми получили танцоры и певцы
Ольга КИВА
Поделиться:
Хабаровчане вернулись со всероссийской «Студенческой весны-2019» лауреатамиХабаровчане вернулись со всероссийской «Студенческой весны-2019» лауреатамиФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

Хабаровчане участвовали во Всероссийском фестивале «Студенческая весна-2019». Яркое мероприятие прошло в Перми с 14 по 18 мая. Дальневосточники на этом креативном состязании показали свои таланты и смогли заработать награды за свои творческие номера. Так, дипломами II степени отметили студию современной хореографии «Rezonance Family» в номинации «Уличный танец», Шаболина Алана в направлении «Современная хореография» и Арт-проект «VJ» в номинации «Эстрадный вокал».

- В целом участники фестиваля представили более 900 творческих заявок. Выступления оценивали жюри, в составе которого были известные вокалисты, хореографы и режиссеры. Хабаровчане выступили очень достойно, - рассказали в краевом комитете по молодежной политике.

Отметим, что фестиваль объединил больше трех тысяч 700 участников. Они приехали из 80 регионов страны. Лучшие работы конкурсантов определяли в семи направлениях - музыкальном, танцевальном, театральном, оригинальном жанре, журналистике, видео, а также в региональных программах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Участники фестиваля «Хабаровск.НАШ» заявили о любви к городу
На 18 миллионов рублей нерадивый работодатель в Хабаровске выдал задержанную зарплату
Из Третьяковской галереи в Хабаровск: столичный искусствовед расскажет об иконостасе и святых воинах
На Охотском побережье в Хабаровском крае ожидается сильный ветер и дождь
Корейские кедры нашли новое место жительства под Хабаровском
Незадачливый богач на Камчатке не знал, что у него воруют деньги
В поселениях Хабаровского края хотят отказаться от регистрации браков
Частным садам в Хабаровском крае помогут субсидиями
В Хабаровске иномарка после столкновения с другой машиной врезалась в столб
Очевидцы в ЕАО нашли пропавшего на реке Тунгуска рыбака
Многодетная мать на Камчатке чуть не осталась без пособия на ребенка
На «Кухню без границ» приедут с полсотни ведущих рестораторов Хабаровского края
Желание водить машину оказалось сильнее должника в Хабаровском крае
Пожилая хабаровчанка зашла в подъезд и попала под горячую руку грабителя
Хабаровчанин выскочил из машины и догнал налетчика, обидевшего студентку
Ливневые коллекторы в Хабаровске не справляются с потоками воды во время дождя
Молодежь Хабаровского края приглашают на творческую «Тавриду 5.0»
Неудачной оказалась экономия на налогах для бизнесмена с Сахалина
Погода в Хабаровске на 21 мая 2019 года: днем до +18 градусов, небольшой дождь
Хабаровчане опробовали электробус в действии
У орланов в зоосаде под Хабаровском появился первый птенец
Дошколята и воспитатели из детского сада в Биробиджане перепугались от запаха дыма
В Комсомольске речная навигация все-таки открылась