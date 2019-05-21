Хабаровчане вернулись со всероссийской «Студенческой весны-2019» лауреатами

СЕГОДНЯ 11:52 2019-05-21T11:52:13+03:00

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Хабаровчане участвовали во Всероссийском фестивале «Студенческая весна-2019». Яркое мероприятие прошло в Перми с 14 по 18 мая. Дальневосточники на этом креативном состязании показали свои таланты и смогли заработать награды за свои творческие номера. Так, дипломами II степени отметили студию современной хореографии «Rezonance Family» в номинации «Уличный танец», Шаболина Алана в направлении «Современная хореография» и Арт-проект «VJ» в номинации «Эстрадный вокал».

- В целом участники фестиваля представили более 900 творческих заявок. Выступления оценивали жюри, в составе которого были известные вокалисты, хореографы и режиссеры. Хабаровчане выступили очень достойно, - рассказали в краевом комитете по молодежной политике.

Отметим, что фестиваль объединил больше трех тысяч 700 участников. Они приехали из 80 регионов страны. Лучшие работы конкурсантов определяли в семи направлениях - музыкальном, танцевальном, театральном, оригинальном жанре, журналистике, видео, а также в региональных программах.

ИСТОЧНИК KP.RU