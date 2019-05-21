2019-05-21T11:22:11+03:00
Звезды

Из Третьяковской галереи в Хабаровск: столичный искусствовед расскажет об иконостасе и святых воинах

Лекции пройдут 29 мая и 4 июня
Ольга КИВА
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Из Третьяковской галереи в Хабаровск: столичный искусствовед расскажет об иконостасе и святых воинахИз Третьяковской галереи в Хабаровск: столичный искусствовед расскажет об иконостасе и святых воинахФото: Хабаровская епархия
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В Хабаровске организуют встречи с искусствоведом из Государственной Третьяковской галереи. Любовь Ушакова выступит перед аудиторией с лекциями на темы «Праздничный ряд русского иконостаса» и «Святые воины, князья, митрополиты».

Как сообщили в пресс-службе Хабаровской епархии, первая лекция пройдет 29 мая, по адресу улица Шевченко, 7. Начало в 17:00. Вторая лекция состоится на улице Тургенева, 26 4 мая, начало в 18:30.

Вкратце о лекторе. Ушакова Любовь Яковлевна - искусствовед, сотрудник научно-просветительского отдела Государственной Третьяковской галереи в Москве. Окончила Петербургскую Академию художеств, факультет теории и истории искусств. Специализация – древнерусское искусство. В своих лекциях Любовь Яковлевна делает акцент на духовном смысле и содержании иконы. При этом она особое внимание уделяет древним русским иконам домонгольского периода 12 – начала 13 веков, а также новгородским, псковским, московским иконам 13 – 16 веков. Кроме того, она расскажет об известных иконописцах Феофане Греке, Андрее Рублеве, Дионисии, объяснит главные каноны и язык иконописи для понимания смысла и содержания иконы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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