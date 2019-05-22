СЕГОДНЯ 02:34 2019-05-22T05:05:14+03:00

Погода в Хабаровске на 22 мая 2019 года: днем до +17 градусов, дождь Фото: Евгения ГУСЕВА

В столице ЕАО также ожидаются небольшие осадки

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Обширный тропический вихрь продолжает диктовать погоду в регионе. Он обещает продолжение осадков, но не только. Метеообстановка усугубляется атмосферными фронтами, в том числе и окклюзии, которые особенно сильно прибавляют мощность ветра и количество осадков. Неустойчивость погоды закончится к выходным.

В Биробиджане небольшой дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +15+17.

В Хабаровске дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +15+17. Уровень Амура у краевого центра минус 17 см. В ближайшие два дня ожидается подъем на 5-10 см. Температура воды 15 градусов.

В Бикине дождь. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +15+17.

В Советской Гавани и Ванино без существенных осадков. Ветер южный 12-18 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +13+15.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +16+18. Уровень Амура у Города Юности минус 34 см.

В Чегдомыне небольшой дождь. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +15+17.

В Николаевске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +13+15. уровень Амура в устье реки 111 см.

В Охотске сильный дождь со снегом. Ветер северо-восточный 22-17 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +4+6.

ИСТОЧНИК KP.RU