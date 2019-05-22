Погода в Хабаровске на 22 мая 2019 года: днем до +17 градусов, дождь
Обширный тропический вихрь продолжает диктовать погоду в регионе. Он обещает продолжение осадков, но не только. Метеообстановка усугубляется атмосферными фронтами, в том числе и окклюзии, которые особенно сильно прибавляют мощность ветра и количество осадков. Неустойчивость погоды закончится к выходным.
В Биробиджане небольшой дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +15+17.
В Хабаровске дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +15+17. Уровень Амура у краевого центра минус 17 см. В ближайшие два дня ожидается подъем на 5-10 см. Температура воды 15 градусов.
В Бикине дождь. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +15+17.
В Советской Гавани и Ванино без существенных осадков. Ветер южный 12-18 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +13+15.
В Комсомольске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +16+18. Уровень Амура у Города Юности минус 34 см.
В Чегдомыне небольшой дождь. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +15+17.
В Николаевске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +13+15. уровень Амура в устье реки 111 см.
В Охотске сильный дождь со снегом. Ветер северо-восточный 22-17 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +4+6.
ИСТОЧНИК KP.RU