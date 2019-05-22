Пропавший сборщик дикоросов нашелся в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 03:25 2019-05-22T03:25:21+03:00

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В Солнечном районе нашелся сборщик дикоросов, пропавший в районе поселка Дуки. Ранее сообщалось, что мужчина пропал 19 мая. Он на мотоцикле выехал в лес для сбора черемши, вечером не вернулся домой.

- Спасатели подключились к поискам 20 мая. Всего в операции задействовали 12 человек и четыре единицы техники, также участвовали пять местных жителей. Людей разделили на две группы, оснастили искателей всем необходимым. Сначала обследовали предположительное место захода мужчины в лес, осмотрели в общей сложности больше четырех квадратных метров леса. Сегодня, 22 мая, поиски увенчались успехом, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

«Потеряшка» рассказал, что нашел в лесу зимовье. Там-то он и провел две холодные дождливые ночи. Дрова в зимовье были. Сегодня, когда выглянуло солнце, пошел искать дорогу к поселку и, к счастью, шел в правильном направлении. Вскоре он встретил спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU