Студент в Хабаровске стал жертвой «липового» интернет-объявления

СЕГОДНЯ 03:50 2019-05-22T03:50:39+03:00

Парень хотел купить двигатель, а в итоге выкинул на ветер 14 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

В полицию за помощью обратился 19-летний студент, у которого неизвестный обманом выманил 14 тысяч рублей. Молодой человек хотел купить двигатель, нашел подходящую модель в интернете. Оно связался с автором объявления и выяснил, что тот продает машину по запчастям.

- Дальше покупатель и продавец договорились о встрече, правда, последний попросил внести предоплату, мол, желающих купить агрегат много. Когда молодой человек перечислил деньги, торговец перестал выходить на связь и отключил телефон, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Позже оперативникам удалось задержать того самого владельца двигателя. К слову, агрегата у него и в помине не было, а фото он просто скачал из интернета. Подозреваемому 36 лет, он работает механиком в одном из автосервисов города.

Фигурант во всем сознался. В отношении него уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU