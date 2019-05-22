2019-05-22T06:16:24+03:00
Общество

Копил долги и ездил на дорогих машинах беспечный хабаровчанин

В общей сложности мужчина умудрился задолжать взыскателю более девяти миллионов рублей
Ольга КИВА
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Копил долги и ездил на дорогих машинах беспечный хабаровчанинКопил долги и ездил на дорогих машинах беспечный хабаровчанинФото: Элина ОГАНЕСЯН
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Беспечный хабаровчанин рискует остаться без машины из-за большого долга. В общей сложности он умудрился задолжать взыскателю сумму в девять миллионов рублей. Платить он не торопился. Говорил, что у него нет денег.

- Во время проверки должника выяснилось, что у него есть счета в банках, а на счетах есть кое-какие средства. Однако их оказалось недостаточно, чтобы погасить долг. Тогда приставы переключили внимание на машины, которые были зарегистрированы на хабаровчанина, - рассказали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Мужчина, конечно, скрывал наличие автомобилей, но один из них все-таки найти удалось. Он находился на парковке одной из организаций в Хабаровске, однако по прибытии на место приставы его не обнаружили. Как оказалось, машину переставили во внутренний двор.

В итоге транспорт все-таки арестовали. Теперь у должника есть только 10 дней, чтобы разобраться с долгом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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