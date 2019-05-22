2019-05-22T06:15:05+03:00
Общество

В Хабаровском крае ждут очередной волны ЕГЭ и ОГЭ

Экзамен для девятиклассников начнется 24 мая
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае ждут очередной волны ЕГЭ и ОГЭ ФОТО: Министерство образования и науки Хабаровского краяВ Хабаровском крае ждут очередной волны ЕГЭ и ОГЭ ФОТО: Министерство образования и науки Хабаровского края
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В Хабаровском крае ждут очередной волны ЕГЭ и ОГЭ. Так, для девятиклассников экзамен начнется 24 мая. Ребята будут сдавать иностранный язык. Основная волна ЕГЭ начнется в Хабаровском крае 27 мая – выпускники напишут работы по географии и информатике.

- В преддверии такого важного события в Региональный центр оценки качества образования наведался заместитель министра образования и науки края Виктор Москвин. В учреждении принимают, обрабатывают и хранят все экзаменационные материалы. Кроме того, здесь проводят проверку заданий с развернутыми ответами экспертов предметных комиссий, - рассказали в региональном министерстве образования.

По итогу региональный центр признали соответствующим требованиям безопасности обработки и хранения данных. В помещениях установлены камеры видеонаблюдения, есть резервные источники электропитания и интернет. В крае создали все условия, чтобы государственная итоговая аттестация прошла объективно и без срывов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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