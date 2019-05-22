СЕГОДНЯ 05:54 2019-05-22T06:12:20+03:00

В Хабаровске со школой простятся две с половиной тысячи выпускников Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Хабаровске для выпускников проведут торжественные линейки, которые подведут черту под многолетним обучением. Прежде чем ребята получат заветный аттестат о среднем образовании, им предстоит пройти государственную аттестацию.

- Ребята сдадут первые экзамены 27 мая. Предпочтительными предметами для 300 школьников оказались география и литература. Следующие испытания будут касаться профильной и базовой математики. Экзамены по этому предмету захотели сдать две тысячи семьсот учеников. Проверить свои знания ребята соберутся 29 мая, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Заключительный этап государственной аттестации состоится 31 мая. В этот день выпускники будут сдавать экзамены по химии и истории. Отметим, что график сдачи ЕГЭ расписали до июня. После того, как все испытания закончатся, для школьников устроят торжественный прием. Мероприятие состоится в КСК «Платинум Арена».

ИСТОЧНИК KP.RU