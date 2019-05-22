2019-05-22T07:00:37+03:00
Общество

В Хабаровске на экологическом субботнике очистили берег Амура

В акции «Вода России. Чистая страна» участвовали более 150 человек
Ольга КИВА
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В Хабаровске на экологическом субботнике очистили берег Амура ФОТО:В Хабаровске на экологическом субботнике очистили берег Амура ФОТО:
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В Хабаровске на прошлой неделе прошла акция «Вода России. Чистая страна». Экологический субботник устроили на берегу Амура в районе завода «Дальдизель». Участвовать в мероприятии пожелали более 150 представителей природоохранного движения края.

- За время экологической акции участникам удалось собрать отходов объемом более 40 кубических метров. От мусора очистили береговую линию протяженностью в один километр. Во время уборки задействовали две единицы техники, - рассказали в министерстве природных ресурсов края.

Отметим, что эта территория будет находиться под постоянным контролем общественных инспекторов по охране окружающей среды. Задачей этих сотрудников будет отучить отдыхающих оставлять мусор после себя. После акции организаторы устроили познавательную викторину, посвященную природе и истории Хабаровского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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