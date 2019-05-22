2019-05-22T08:19:14+03:00
Общество

В Хабаровске наградят отличников учебы

Подведены итоги акции «Пятерки - любимому городу»
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Хабаровске наградят отличников учебыВ Хабаровске наградят отличников учебыФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Эта акция давно стала в Хабаровске доброй традицией. Она стартовала в 2010 году и с тех пор ежегодно набирает обороты и прирастает все новыми участниками. Учителя и родители этим чрезвычайно довольны: для достижения заветной цели ребята старательно готовятся к школьным занятиям, углубляют свои познания по разным предметам, а в дневниках и учительских журналах растет количество хороших отметок.

- В этом учебном году в акции приняли участие более 600 учеников со второго по одиннадцатый класс из 64 образовательных учреждений, - рассказали в пресс-службе администрации Хабаровска. - Девяносто семь школьников, которые набрали 161 и более пятерок по разным предметам, в торжественной обстановке получат ценные подарки.

Как сообщили в ведомстве, награждение победителей состоится 23 мая в 10:30 часов в Городском дворце культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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