Комсомольчанин взял «серебро» на Кубке России по легкой атлетике

СЕГОДНЯ 07:28 2019-05-22T07:28:49+03:00

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Накануне в Адлере прошли соревнования по легкой атлетике в десятиборье среди юниоров до 20 лет. Комсомольчанин, воспитанник СДЮШОР №4 Андрей Родиков набрал в сумме 7128 очков. Стометровку Андрей преодолел за 11.28 секунды, в прыжках в длину показал результат 6,45 метра, толкнул ядро на 13,05 метра, в прыжках в высоту взял планку на высоте двух метров.

- Все два дня соревнований была очень жаркая погода. Старался избегать солнца как только мог, прятался в тени, - рассказал серебряный призер Кубка России Андрей Родиков. - На каждый вид настраивался как на отдельные соревнования. Конечно, были и ошибки, но я их постарался исправить на состязаниях в прыжках в высоту и беге на 400 метров.

Как рассказали в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Хабаровского края, по итогам Кубка России спортсмен выполнил норматив на чемпионат Европы. Теперь Андрею необходимо получить индивидуальный допуск от международной федерации легкой атлетики, чтобы представлять страну на чемпионате Европы, который пройдет в середине июля в шведском городе Бурас.

ИСТОЧНИК KP.RU