В Хабаровске закроют железнодорожный переезд на улице Кола Бельды

СЕГОДНЯ 08:55 2019-05-22T08:55:39+03:00

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В Хабаровске временно закроют железнодорожный переезд на улице Кола Бельды. Ограничения будут действовать с 25 по 28 мая. Это вынужденная мера, к которой дорожники прибегли в связи с капитальным ремонтом участка.Работы необходимо выполнить, чтобы обеспечить безопасность движения и качество оказываемых пассажирам услуг.

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги, движение автотранспорта прекратится 25 мая в семь часов утра. Вновь машины смогут проехать по железнодорожному переезду после семи часов вечера 28 мая. Время указано местное.

Автолюбителям приносят свои извинения и просят с пониманием отнестись к ситуации и обязательно учитывать вышеуказанную информации при планировании поездок в будущем. Также водителей информируют, что объехать проблемный участок можно будет по улице Трехгорной.

ИСТОЧНИК KP.RU