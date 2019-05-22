2019-05-22T08:55:39+03:00
Общество

В Хабаровске закроют железнодорожный переезд на улице Кола Бельды

Ограничение будет действовать 25-28 мая
Ольга КИВА
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В Хабаровске закроют железнодорожный переезд на улице Кола БельдыВ Хабаровске закроют железнодорожный переезд на улице Кола БельдыФото: Тимур ХАНОВ
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В Хабаровске временно закроют железнодорожный переезд на улице Кола Бельды. Ограничения будут действовать с 25 по 28 мая. Это вынужденная мера, к которой дорожники прибегли в связи с капитальным ремонтом участка.Работы необходимо выполнить, чтобы обеспечить безопасность движения и качество оказываемых пассажирам услуг.

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги, движение автотранспорта прекратится 25 мая в семь часов утра. Вновь машины смогут проехать по железнодорожному переезду после семи часов вечера 28 мая. Время указано местное.

Автолюбителям приносят свои извинения и просят с пониманием отнестись к ситуации и обязательно учитывать вышеуказанную информации при планировании поездок в будущем. Также водителей информируют, что объехать проблемный участок можно будет по улице Трехгорной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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