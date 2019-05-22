Имущество умершей пенсионерки на Камчатке вместо полицейских изъяли соседи

СЕГОДНЯ 09:49 2019-05-22T09:49:14+03:00

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На Камчатке полицейские нашли подозреваемых в хищении имущества из квартиры умершей пенсионерки. Женщина скончалась весной этого года и с тех пор помещение пустовало. Сын пенсионерки ничего не знал о происшествии в квартире, потому что находился далеко за пределами района. Других родственников в поселке у женщины нет.

- Как позже выяснили оперативники, к хищению причастна семейная пара из соседней квартиры. Так, 22-летняя девушка и ее 25-летний муж беспардонно выбили дверь и похитили бытовую технику, мебель и предметы интерьера. Имущество они оставили в своей квартире, где оно и хранилось, пока не пришли полицейские, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю.

На данный момент правоохранители проводят проверку, а также решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Также специалистам предстоит оценить сумму ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU