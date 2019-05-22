2019-05-22T09:49:14+03:00
Происшествия

Имущество умершей пенсионерки на Камчатке вместо полицейских изъяли соседи

Женщина скончалась весной этого года
Ольга КИВА
Поделиться:
Имущество умершей пенсионерки на Камчатке вместо полицейских изъяли соседиИмущество умершей пенсионерки на Камчатке вместо полицейских изъяли соседиФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

На Камчатке полицейские нашли подозреваемых в хищении имущества из квартиры умершей пенсионерки. Женщина скончалась весной этого года и с тех пор помещение пустовало. Сын пенсионерки ничего не знал о происшествии в квартире, потому что находился далеко за пределами района. Других родственников в поселке у женщины нет.

- Как позже выяснили оперативники, к хищению причастна семейная пара из соседней квартиры. Так, 22-летняя девушка и ее 25-летний муж беспардонно выбили дверь и похитили бытовую технику, мебель и предметы интерьера. Имущество они оставили в своей квартире, где оно и хранилось, пока не пришли полицейские, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю.

На данный момент правоохранители проводят проверку, а также решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Также специалистам предстоит оценить сумму ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хабаровские выпускники впервые сдадут ЕГЭ по китайскому языку
В Хабаровске закроют железнодорожный переезд на улице Кола Бельды
В Хабаровске наградят отличников учебы
Комсомольчанин взял «серебро» на Кубке России по легкой атлетике
В Хабаровске на экологическом субботнике очистили берег Амура
Дерзкий наркоман набросился на полицейских с угрозами лишить жизни
В Хабаровске со школой простятся две с половиной тысячи выпускников
В Хабаровском крае ждут очередной волны ЕГЭ и ОГЭ
Копил долги и ездил на дорогих машинах беспечный хабаровчанин
Военные инженеры из Хабаровского края на первом месте среди понтонеров
Студент в Хабаровске стал жертвой «липового» интернет-объявления
Пропавший сборщик дикоросов нашелся в Хабаровском крае
Пенсионерка и школьница оказались под колесами машин в Хабаровске
Погода в Хабаровске на 22 мая 2019 года: днем до +17 градусов, дождь
Участники фестиваля «Хабаровск.НАШ» заявили о любви к городу
На 18 миллионов рублей нерадивый работодатель в Хабаровске выдал задержанную зарплату
Хабаровчане вернулись со всероссийской «Студенческой весны-2019» лауреатами
Из Третьяковской галереи в Хабаровск: столичный искусствовед расскажет об иконостасе и святых воинах