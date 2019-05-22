2019-05-22T11:26:20+03:00
Общество

Хабаровские выпускники впервые сдадут ЕГЭ по китайскому языку

Проверить свои знания в крае решили 13 человек
Ольга КИВА
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Хабаровские выпускники впервые сдадут ЕГЭ по китайскому языкуХабаровские выпускники впервые сдадут ЕГЭ по китайскому языкуФото: Правительство Хабаровского края
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Выпускники в Хабаровском крае впервые сдадут единый госэкзамен по китайскому языку. Это предмет добровольно выбрали 13 человек. Как отметили в региональном министерстве образования, китайский язык впервые включили в перечень экзаменационных предметов.

Напомним, что 24 мая проверку знаний начнут проходить девятиклассники. Так, проверять знания в этот день школьники будут по английскому языку. Этот предмет выбрали 883 человека. В целом на экзамены придут почти 13 тысяч школьников.

Отметим также, что проходить ЕГЭ будут пять тысяч 918 человек одинадцатиклассников. В соответствии с новым порядком, участники ЕГЭ могут выбрать для сдачи только один уровень по математике – базовый или профильный. Если результат будет неудовлетворительным, то можно будет изменить выбранный ранее уровень для повторной сдачи экзамена в резервные сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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