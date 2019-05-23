СЕГОДНЯ 06:00 2019-05-23T06:00:34+03:00

Фейерверк на день рождения Хабаровска: где и когда будет Фото: Анна САДОВНИКОВА

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В Хабаровске идет подготовка к празднованию 161 дня рождения. В преддверии дня города в краевой столице подвели итоги, с которыми именинник встретит праздник. Так, в городе работают свыше 800 предприятий, оборот которых достигает 500 миллиардов рублей. К слову, эта сумма больше, чем в прошлом году.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в городе пока остается рекордно низкий уровень безработицы – 0,33 процента. Статистика показывает, что на одного неработающего приходится пять вакансий. Также специалисты отмечают, что в краевой столице продолжает расти рождаемость, больше становится семей, в которых три и более детей. В городе возводят три детских сада и современную школу в Волочаевском городке.

День города в Хабаровске будут отмечать 1 июня. Начнется праздник с традиционного праздничного шествия, которое начнет в 10:00. В течение дня в городских парках и скверах будет звучать музыка, проходить конкурсы и творческие состязания. А вечером в 21:45 небо над Хабаровском украсит фейерверк.

ИСТОЧНИК KP.RU