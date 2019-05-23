2019-05-23T02:39:34+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 23 мая 2019 года: днем до +22 градусов, возможен дождь

Осадки ожидаются на большей части региона
Никанор ШУЛЬЦ
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Погода в Хабаровске на 23 мая 2019 года: днем до +22 градусов, возможен дождьПогода в Хабаровске на 23 мая 2019 года: днем до +22 градусов, возможен дождьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Циклон уходит в море, но ещё сохраняет своё влияние над Амурской область, Еврейской автономией, Якутией, Магаданской областью, Хабаровским краем и Приморьем. Радостно то, что характер области низкого давления становится всё более благосклонным. Погода налаживается.

В Биробиджане возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +20+22.

В Хабаровске возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +20+22.

В Бикине возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +19+21.

В Советской Гавани и Ванино небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +15+17.

В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +19+21.

В Чегдомыне возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +18+20.

В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +13+15.

В Охотске осадки. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +5+7.

ИСТОЧНИК KP.RU

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