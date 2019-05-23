Погода в Хабаровске на 23 мая 2019 года: днем до +22 градусов, возможен дождь
Циклон уходит в море, но ещё сохраняет своё влияние над Амурской область, Еврейской автономией, Якутией, Магаданской областью, Хабаровским краем и Приморьем. Радостно то, что характер области низкого давления становится всё более благосклонным. Погода налаживается.
В Биробиджане возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +20+22.
В Хабаровске возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +20+22.
В Бикине возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +19+21.
В Советской Гавани и Ванино небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +15+17.
В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +19+21.
В Чегдомыне возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +18+20.
В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +13+15.
В Охотске осадки. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +5+7.
ИСТОЧНИК KP.RU