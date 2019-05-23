СЕГОДНЯ 03:10 2019-05-23T03:10:22+03:00

Масштабный ремонт дорог начнется на перекрестке Краснореченской и Суворова в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В связи с этим временно закроют проезд для любого транспорта

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На перекрестке улиц Краснореченской и Суворова начнет масштабный ремонт дорог. В связи с этим введут ограничения на движение всех видов транспорта. Запрет вступит в силу 24 мая в 22:00, действовать будет до 18 часов 26 мая.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, среди работ, которые планируют провести на этом участке, поднятие трамвайного полотна до уровня пролегания обновленной трассы, ликвидация старой и устройство новой дорожной одежды. Также рабочие перенесут сети связи. Объехать проблемный участок можно будет по улицам Ворошилова, Кутузова и Герцена.

Жителям города приносят извинения за доставленные неудобства и просят с пониманием отнестись к ситуации. Убедительная просьба учитывать вышеизложенную информацию при планировании поездок.

Информация об изменениях в графиках движения пассажирского транспорта на 24-26 мая будет доведена до хабаровчан дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU