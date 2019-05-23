Долги по алиментам довели комсомольчанина до ареста

СЕГОДНЯ 05:17 2019-05-23T05:17:00+03:00

Мужчина не хотел работать и отчислять деньги на содержание ребенка

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Житель Комсомольска-на-Амуре оказался злостным неплательщиком алиментов и угодил под арест. Мужчина не считал нужным содержать своего несовершеннолетнего ребенка, а также не торопился устраиваться на работу, чтобы рассчитываться по своим обязательствам.

При этом нарушителя предупреждали, что в отношении него возбудили исполнительное производство. Однако никаких действий со своей стороны алиментщик так и не предпринял, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Тогда должника принудительно привели в отдел судебных приставов, составили протокол об административных правонарушениях и позже отдали его под суд. Служители Фемиды назначили горе-отцу наказание в виде административного ареста на срок до 10 дней.

Жителям Хабаровского края напоминают, что за неуплату алиментов по закону Российской Федерации предусмотрена административная и уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU