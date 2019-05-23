2019-05-23T06:55:27+03:00
Экономика

В Хабаровске поздравили лучших предпринимателей

Награды вручили в номинации «Предприниматель года», «Молодой предприниматель» и «Успешный старт»
Ольга КИВА
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В Хабаровске поздравили лучших предпринимателейВ Хабаровске поздравили лучших предпринимателейФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровске устроили торжественный прием губернатора в честь Дня российского предпринимательства. На встречу пригласили руководителей компаний и предприятий, которые успешно развивают свой бизнес. К слову, на сегодняшний день в регионе работают более 50 тысяч организаций малого и среднего предпринимательства. На этих предприятиях трудоустроены более 170 тысяч человек.

Как отметил в своей речи губернатор Сергей Фургал, в крае уделяют огромное значение развитию малого и среднего предпринимательства. В современных реалиях это наиболее уязвимые с точки зрения и законодательства субъекты, в том числе и из-за бюрократических процедур. Однако сложности не останавливают бизнесменов, они продолжают развиваться и вносить весомый вклад в социально-экономическое развитие региона.

На торжественном приемы предпринимателям вручили заслуженные награды. Так, в числе лучших из лучших оказались 46 деловых людей. Например, в номинации «Молодой предприниматель года» победителем стала хабаровчанка Виктория Орлова, за «Успешный старт» наградили бизнесмена из Комсомольска-на-Амуре Анатолия Бескровного, звание «Народного предпринимателя» по итогам интернет-голосования присвоили жителю краевого центра Игорю Матвееву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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