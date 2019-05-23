Присмотрел за квартирой со злым умыслом предприимчивый комсомольчанин

СЕГОДНЯ 07:57 2019-05-23T07:57:06+03:00

Пока хозяйки не было в городе, мужчина вынес из помещения драгоценностей на 94 тысячи рублей

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Жительница Комсомольска-на-Амуре уехала из города и попросила родственника присмотреть за квартирой. Женщина не подозревала, что родная душа приготовила для нее неприятный сюрприз. По приезде горожанка обнаружила, что из ее жилья пропали драгоценности на 94 тысячи рублей. Среди пропавших вещей кольца, браслеты, серьги.

- Комсомольчанка обратилась в полицию и попросила разобраться в ситуации. Оперативники занялись ее делом и вскоре вышли на предполагаемого злоумышленника. Им оказался тот самый родственник, которому она доверила присматривать за квартирой, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении 27-летнего фигуранта завели и расследуют уголовное дело по статье «Кража». По предварительной информации, парень продал похищенные вещи, а вырученные деньги он потратил на личные нужды. Во время расследования он будет находиться на свободе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU