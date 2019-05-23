2019-05-23T08:27:29+03:00
Спорт

На чемпионате Европы по киокусинкай спортсмены из Хабаровского края завоевали 11 золотых медалей

Также борцы привезли два «серебра»
Ольга КИВА
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На чемпионате Европы по киокусинкай спортсмены из Хабаровского края завоевали 11 золотых медалейНа чемпионате Европы по киокусинкай спортсмены из Хабаровского края завоевали 11 золотых медалейФото: Правительство Хабаровского края
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Спортсмены из Хабаровского края стали участниками чемпионата и первенства Европы. Соревнований прошли в польском городе Вроцлав. Для дальневосточников они были довольно успешными. Так, по результату борцы получили 11 золотых медалей и две серебряные.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, среди взрослых спортсменов чемпионкой Европы стала Ксения Засорина. Она выступала в весовой категории до 65 килограммов. К слову, ранее она завоевала золотую медаль в абсолютной весовой категории. Среди спортсменов в возрастной группе 10-11 лет победителями стали Давид Чиковани и Александра Коломеец. Среди юношей в возрасте 12-13 лет золотые медали завоевали Марк Пилюгин, Богдан Сударушкин и Даниил Денисов. Тимур Семёнов стал серебряным призёром в весовой категории до 40 килограммов. Среди девушек в этом возрасте победительницей в весовой категории до 40 килограммов стала Александра Крайнова.

Среди спортсменов 14-15 лет победителем в весовой категории до 55 килограммов стал Тимур Чиковани, а из девушек «золото» завоевали Виктория Ким и Дарья Романенко. «Серебро» досталось Ольге Овчинниковой, выступавшей в весе до 50 килограммов. В соревновании юниоров 16-17 лет победителем в весовой категории до 65 килограммов стал Михаил Денисов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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