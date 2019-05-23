В Хабаровском крае выскажут свое мнение о ЕГЭ
Жителей Хабаровского края приглашают участвовать в опросе на тему «Как вы относитесь к ЕГЭ?». В частности интересует мнение учеников, родителей и педагогов. Онлайн-опрос решили провести по инициативе Комиссии Общественной палаты РФ по развитию науки и образования. На основе мониторинга попробуют выяснить, что еще стоит усовершенствовать в системе Единого госэкзамена.
- Сегодня в общество разделилось на два лагеря. Первые рассуждают об объективности процедуры оценки ЕГЭ, другие - традиционного экзамена. Полученные результаты помогут понять, что стоит усовершенствовать в системе ЕГЭ, а также что необходимо сделать для повышения качества системной подготовки школьников и педагогов, - сообщили в комиссии Общественной палаты края по социальным и экономическим вопросам.
В опросном листе обозначили такие вопросы, как:
- обеспечивает ли ЕГЭ справедливость при проверке знаний школьников;
- есть ли какие-то альтернативы Единому госэкзамену;
- какой информации о ЕГЭ не хватает участникам опроса.
Чтобы участвовать в опросе нужно перейти по ссылке. Свои мнения относительно проведения госэкзамена, отношение к нему жители региона могут озвучить до 30 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU