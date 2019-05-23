2019-05-23T08:59:50+03:00
Общество

В Хабаровском крае выскажут свое мнение о ЕГЭ

Жителей региона просят ответить наряд вопросов
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае выскажут свое мнение о ЕГЭВ Хабаровском крае выскажут свое мнение о ЕГЭФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Жителей Хабаровского края приглашают участвовать в опросе на тему «Как вы относитесь к ЕГЭ?». В частности интересует мнение учеников, родителей и педагогов. Онлайн-опрос решили провести по инициативе Комиссии Общественной палаты РФ по развитию науки и образования. На основе мониторинга попробуют выяснить, что еще стоит усовершенствовать в системе Единого госэкзамена.

- Сегодня в общество разделилось на два лагеря. Первые рассуждают об объективности процедуры оценки ЕГЭ, другие - традиционного экзамена. Полученные результаты помогут понять, что стоит усовершенствовать в системе ЕГЭ, а также что необходимо сделать для повышения качества системной подготовки школьников и педагогов, - сообщили в комиссии Общественной палаты края по социальным и экономическим вопросам.

В опросном листе обозначили такие вопросы, как:

- обеспечивает ли ЕГЭ справедливость при проверке знаний школьников;

- есть ли какие-то альтернативы Единому госэкзамену;

- какой информации о ЕГЭ не хватает участникам опроса.

Чтобы участвовать в опросе нужно перейти по ссылке. Свои мнения относительно проведения госэкзамена, отношение к нему жители региона могут озвучить до 30 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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