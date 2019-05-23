2019-05-23T12:02:41+03:00
Общество

Жильцы 14 аварийных домов в Комсомольске получат новое жилье

В прошлом году удалось расселить 62 семьи из пяти домов
Ольга КИВА
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Жильцы 14 аварийных домов в Комсомольске получат новое жильеЖильцы 14 аварийных домов в Комсомольске получат новое жильеФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске-на-Амуре в этом году жильцы 14 ветхих многоквартирников переселятся в новое жилье. Это очередная волна расселения с целью ликвидации аварийного жилищного фонда. К слову, в прошлом году новые квартиры получили 62 семьи, проживавшие в пяти многоквартирных домах в Ленинском округе.

- На сегодняшний день из расселяемых домов шесть строений расположены в микрорайоне «Амурсталь», пять в Ленинском округе. Другие блокированной застройки находятся в микрорайоне «Попова», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Взамен аварийных квартир горожанам предложат благоустроенные новые помещения, расположенные в домах микрорайон «Таежный». Для этого в прошлом году выполнили ремонт 137 пустующих жилых помещений в домах № 1-14 микрорайона «Таежный» на общую сумму более 33 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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