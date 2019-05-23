Жильцы 14 аварийных домов в Комсомольске получат новое жилье
В Комсомольске-на-Амуре в этом году жильцы 14 ветхих многоквартирников переселятся в новое жилье. Это очередная волна расселения с целью ликвидации аварийного жилищного фонда. К слову, в прошлом году новые квартиры получили 62 семьи, проживавшие в пяти многоквартирных домах в Ленинском округе.
- На сегодняшний день из расселяемых домов шесть строений расположены в микрорайоне «Амурсталь», пять в Ленинском округе. Другие блокированной застройки находятся в микрорайоне «Попова», - рассказали в пресс-службе городской администрации.
Взамен аварийных квартир горожанам предложат благоустроенные новые помещения, расположенные в домах микрорайон «Таежный». Для этого в прошлом году выполнили ремонт 137 пустующих жилых помещений в домах № 1-14 микрорайона «Таежный» на общую сумму более 33 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU