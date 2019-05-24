2019-05-24T03:15:24+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 24 мая 2019 года: днем до +27 градусов, без осадков

Местами в крае наблюдается небольшой дождь
Ольга КИВА
Поделиться:
Погода в Хабаровске на 24 мая 2019 года: днем до +22 градусов, возможен дождьПогода в Хабаровске на 24 мая 2019 года: днем до +22 градусов, возможен дождьФото: Надежда ВЫХОДЦЕВА
Изменить размер текста:

В Биробиджане возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +23+25.

В Хабаровске без осадков. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +25+27.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +19+21.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +16+18.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +22+24.

В Чегдомыне возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +22+24.

В Николаевске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер восточный 5-11 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +14+16.

В Охотске осадки. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +5+7.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Биробиджане 26 мая ограничат проезд из-за шествия в честь Дня пограничника
В Хабаровске подвели итоги хоккейного сезона центра развития хоккея «Амур»
За «Пятерки любимому городу» школьникам в Хабаровске вручили путевки в Крым
Человеческий скелет нашли в подвале многоквартирника на Сахалине
Незаконным деликатесом собирался угостить знакомых сельчанин в Хабаровском крае
Медведи и тигры хозяйничают на территории людей в Хабаровском крае
В Хабаровском крае заканчивается подготовка к переходу на цифровое телевидение
Депутаты Законодательной думы Хабаровского края возьмут под контроль ремонт автодорог региона
Штраф, наркотики и запрет на выезд за границу случились в жизни биробиджанца
Осужденного в Хабаровском крае еще раз осудят, но уже за избиение охранника
Рок-тусовка «Невельской» намечается в Хабаровске 25 мая
Хабаровчанку «развели» на деньги за счет выигранного в лотерее телефона
Жильцы 14 аварийных домов в Комсомольске получат новое жилье
В Хабаровском крае нашли одного из четырех пропавших рыбаков
Тысячи гектаров заброшенной ценной земли нашли в Хабаровском крае
Скандиходы впервые разыграют медали в Хабаровске
В Хабаровском крае выскажут свое мнение о ЕГЭ
На чемпионате Европы по киокусинкай спортсмены из Хабаровского края завоевали 11 золотых медалей
Присмотрел за квартирой со злым умыслом предприимчивый комсомольчанин
Молодежи в Хабаровском крае рассказали, как и где найти работу
В Хабаровске поздравили лучших предпринимателей
Депутата на Камчатке осудили за пьяную езду на снегоходе
Фейерверк на день рождения Хабаровска: где и когда будет
Долги по алиментам довели комсомольчанина до ареста
"Неделя сметчика. Дальний Восток": впервые в регионе пройдет в Хабаровске
У пчеловодов в Хабаровском крае появится своя ассоциация
Масштабный ремонт дорог начнется на перекрестке Краснореченской и Суворова в Хабаровске