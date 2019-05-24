Погода в Хабаровске на 24 мая 2019 года: днем до +27 градусов, без осадков
В Биробиджане возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +23+25.
В Хабаровске без осадков. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +25+27.
В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +19+21.
В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +16+18.
В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +22+24.
В Чегдомыне возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +22+24.
В Николаевске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер восточный 5-11 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +14+16.
В Охотске осадки. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +5+7.
ИСТОЧНИК KP.RU