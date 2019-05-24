Хабаровчанку «развели» на деньги за счет выигранного в лотерее телефона

СЕГОДНЯ 03:38 2019-05-24T05:46:20+03:00

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Жительница Хабаровска получила сообщение на телефон о том, что выиграла смартфон, но получить приз так и не смогла. Но это еще полбеды – женщина лишилась и денег. Мошенники так ловко сыграли на чувствах горожанки, что смогли выманить у нее порядка 60 тысяч рублей.

- Лишившись приличной суммы денег, хабаровчанка обратилась в полицию. Она рассказала, что в социальной сети поставила лайк под одним из объявлений, а позже получила сообщение на телефон. При этом мошенники объяснили ей, что для получения выигрыша необходимо оплатить доставку, страховку и накладные расходы. Женщина выполнила их требования, сумма была небольшая, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Однако на этом неизвестные не успокоились. Они продолжали звонить и просить еще денег. Женщина переводила до тех пор, пока не поняла, что наткнулась на мошенников. На данный момент уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU