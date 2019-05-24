Рок-тусовка «Невельской» намечается в Хабаровске 25 мая

СЕГОДНЯ 03:55 2019-05-24T05:45:22+03:00

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В Хабаровске в эту субботу, 24 мая с 12:00 до 22:00, пройдет масштабный рок-фестиваль под названием «Невельской». Событие решили провести накануне Дня города. Среди приглашенных участников музыканты со всего Дальнего Востока.

- Так, уже известно, что для зрителей будут выступать рок-группы из Хабаровска, Владивостока, Николаевска-на-Амуре и Амурска. Также выступить пожелал известный коллектив народной песни «Елань». Свои песни музыканты и солисты исполнят в роковой аранжировке, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Как отметили в мэрии, Хабаровск попытаются сделать рок-столицей. Во время мероприятия будут работать две сценические площадки, для зрителей организуют также различные игры и конкурсы. Среди развлечений перетягивание каната, гиревой спорт, выступления бревнокрутов и гусляров. В конце фестиваля устроят огненное шоу.

ИСТОЧНИК KP.RU