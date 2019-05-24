Осужденного в Хабаровском крае еще раз осудят, но уже за избиение охранника
В Хабаровском крае мужчина оказался фигурантом уголовного дела, не отсидев в тюрьме положенный срок. По версии следствия, узник напал на младшего инспектора группы надзора. Все случилось, когда осужденных повели в столовую.
- Фигурант успел ударить потерпевшего по голове, и тем самым он дезорганизовал деятельность места лишения свободы. Данную ситуацию расценили как факт применения осужденным насилия в отношении сотрудника администрации исправительного учреждения, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.
На данный момент материалы уголовного дела направили в следственные органы. После их изучения правоохранители приняли решение о возбуждении уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности». Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU