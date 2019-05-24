В Хабаровском крае заканчивается подготовка к переходу на цифровое телевидение

СЕГОДНЯ 05:31 2019-05-24T05:35:03+03:00

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В Хабаровском крае 3 июня, как и в еще 34 российских регионах отключат аналоговое телевидение. В региону к этому моменту уже подготовились – построили 93 объекта цифрового эфирного телевизионного вещания. Теперь у жителей края есть возможность смотреть 20 обязательных общедоступных телеканалов в высоком качестве.

- Те, кто уже опробовал «цифру», отмечают, что качество картинки и звука намного лучше. Чтобы телевизор принимал современный сигнал, нужен модуль DVB-T2. Его устанавливают практически на все телевизоры, которые сегодня имеются в продаже. Старый телевизор нужно «дооснастить», подключив к нему цифровую приставку, которую можно приобрести в магазинах бытовой техники или в почтовых отделениях, - рассказали в министерстве информационных технологий и связи края.

При необходимости настроить оборудование для цифрового телевидения помогут добровольцы. Запросить помощь волонтера можно по бесплатному телефону «горячей линии» 8-800-100-4212.

Отметим, что есть возможность льготного подключения к спутниковому ТВ. Благодаря этому можно смотреть бесплатно 20 цифровых и один региональный телеканал. Можно подключиться и к кабельному телевидению. При этом гражданам, подключившим кабельное или спутниковое телевидение, ни приставку, ни дополнительную антенну приобретать не нужно. Получить информацию о ЦЭТВ можно по телефону «горячей линии» или на специализированном сайте смотрицифру.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU