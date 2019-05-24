Незаконным деликатесом собирался угостить знакомых сельчанин в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 06:14 2019-05-24T06:14:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Сельчанин в Хабаровском крае попался с фрагментами осетровой рыбы. Мужчина уверял стражей порядка, что купил деликатес, чтобы угостить знакомых. Однако полицейские не поверили ему и завели уголовное дело.

- Нарушителя выявили во время рейда «Путина-весна 2019» на реке Амур. Нарушитель переправлял добычу на моторной лодке. При осмотре плавсредства правоохранители обнаружили в общей сложности 12 килограммов рыбы, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Мужчину обвинили в незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Если вину фигуранта докажут в суде, он может угодить в тюрьму на срок до трех лет. К слову, ранее сельчанина к уголовной ответственности не привлекали.

ИСТОЧНИК KP.RU