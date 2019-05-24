2019-05-24T07:02:48+03:00
Общество

За «Пятерки любимому городу» школьникам в Хабаровске вручили путевки в Крым

Абсолютным рекордсменом по количеству отметок стала Мария Даськова
Ольга КИВА
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За «Пятерки любимому городу» школьникам в Хабаровске вручили путевки в КрымЗа «Пятерки любимому городу» школьникам в Хабаровске вручили путевки в КрымФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске прошла церемония награждения победителей акции «Пятерки любимому городу». В этом году в ней приняли участие более 600 школьников из 64 учебных заведений. Ребята в течение года старались хорошо учиться и получать «отлично». В итоге 97 учеников набрали 161 и более пятерок, четверо рекордсменов добрались до отметки в 200, а ученица шестого класса гимназии №5 Мария Даськова оказалась абсолютным рекордсменом - в ее дневнике 201 пятерка по русскому языку.

Как отметили в пресс-службе городской мэрии, победителям акции-конкурса вручили портативные цифровые накопители для хранения информации и путевки в Крым. Нужно отметить, что подобное мероприятие проводят в регионе на протяжении девяти лет.

К слову, больше всего отличников оказалось в школах №32, 43, 63, 70, №1 поселка Березовка и в гимназии №5. Педагогов этих учебных заведений также поздравили во время торжественной церемонии награждения победителей акции-конкурса, вручили им благодарственные письма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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