В Хабаровске подвели итоги хоккейного сезона центра развития хоккея «Амур»

СЕГОДНЯ 07:26 2019-05-24T07:26:14+03:00

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В Хабаровске подвели итоги хоккейного сезона 2018-2019 годов центра развития хоккея «Амур». В этом мероприятии участвовали спортсмены, тренеры, ветераны спорта, выпускники, родители, гости и просто неравнодушные к спорту люди.

Как сообщили в краевом министерстве физкультуры и спорта, благодарностями отметили тренеров Сергея Ясакова, Игната Герасимова, Юрия Филатова, Антона Братухина и Михаила Сигарёва. Кроме того, в различных номинациях отметили команды школ. Самой забивающей признали команду Амур-2004, самой непробиваемой – Амур-ЮХЛ. Также вручили награды капитанам команд коллектива Амур-2005.

К слову, в прошедшем сезоне команда «Амур ЮХЛ» стала победителем «Первенства Сибирского и Дальневосточного федерального округов по хоккею среди юниоров до 18 лет. Это хороший и достойный результат, но пока еще есть над чем работать в следующем году.

В завершении церемонии награждения выступила группа «The Starkillers» и очаровательные девушки группы поддержки «Amurgirls».

Отметим, что в Хабаровске открыли филиал федерации хоккея России в Дальневосточном федеральном округе. Это поможет организовывать большее количество турниров на Дальнем Востоке и привлекать участников из других регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU