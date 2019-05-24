В Биробиджане 26 мая ограничат проезд из-за шествия в честь Дня пограничника
В Биробиджане на предстоящих выходных планируют ограничить проезд. Это необходимая мера в связи с организацией шествия, приуроченного к празднованию 101 годовщины пограничной охраны России. Ради такого события в областной столице также организуют массовые гулянья.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ограничения будут действовать 26 мая с 13:00 до 13:30. Колонны участников – сотрудников и ветеранов пограничной службы пройдут от сквера Пограничной славы, точный адрес улица Пионерская, 15, далее по проспект 60-летия СССР. Закончится шествие на площади в районе Областной филармонии.
Отметим, что в парке культуры и отдыха пройдет праздничный концерт и выставка вооружения и специальных средств. Начало мероприятия в 14:00, завершение в 15:30.
Жителей областной столицы просят принять во внимание вышеуказанную информацию и учитывать ее при планировании поездок.
ИСТОЧНИК KP.RU