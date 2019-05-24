В Биробиджане 26 мая ограничат проезд из-за шествия в честь Дня пограничника

СЕГОДНЯ 07:42 2019-05-24T07:42:40+03:00

Ограничения будут действовать с 13:00 до 13:30

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В Биробиджане на предстоящих выходных планируют ограничить проезд. Это необходимая мера в связи с организацией шествия, приуроченного к празднованию 101 годовщины пограничной охраны России. Ради такого события в областной столице также организуют массовые гулянья.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ограничения будут действовать 26 мая с 13:00 до 13:30. Колонны участников – сотрудников и ветеранов пограничной службы пройдут от сквера Пограничной славы, точный адрес улица Пионерская, 15, далее по проспект 60-летия СССР. Закончится шествие на площади в районе Областной филармонии.

Отметим, что в парке культуры и отдыха пройдет праздничный концерт и выставка вооружения и специальных средств. Начало мероприятия в 14:00, завершение в 15:30.

Жителей областной столицы просят принять во внимание вышеуказанную информацию и учитывать ее при планировании поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU