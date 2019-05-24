Неправильной едой кормили школьников в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 08:46 2019-05-24T10:51:46+03:00

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В школе Аяно-Майского района провели проверку и нашли нарушения, касающиеся питания школьников. Так, в конце февраля - в начале марта в общеобразовательном учреждении детям почему-то не давали завтрак, а на обедах в меню не оказалось сладких блюд.

- Кроме того, при составлении рациона в школе не учитывали содержание витаминов и минеральных веществ, содержащихся в приготовленных блюдах. Еда не была сбалансированной и разнообразной, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Ситуацию расценили как нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания школьников. Как результат, прокурор подал иск в суд. Согласно требованиям, в учреждении должны были организовать питание, а в администрации Аяно-Майского района - обеспечить финансирование мероприятий по организации питания обучающихся. Иск уже рассмотрен и удовлетворен. Решение суда в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU