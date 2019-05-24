СЕГОДНЯ 09:47 2019-05-24T10:49:39+03:00

Воры в Хабаровске не догадывались, что их снимает скрытая камера Фото: Олег ЗОЛОТО

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Владелица магазина в Хабаровске утром обнаружила, что в ее торговом павильоне кто-то похозяйничал. Женщина срочно провела осмотр и заметила пропажу 160 тысяч рублей. Она не растерялась и обратилась в полицию.

- Заявительница рассказала о том, как неизвестные отогнули оконную решетку и проникли в помещение. На беду похитителей преступление снимала еле заметная камера видеонаблюдения. После изучения записей оперативники смогли идентифицировать нарушителей. Вскоре фигурантов 36 и 25 лет задержали, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

К слову, у подозреваемых уже изрядно подмоченная биография. Ранее их привлекали за кражи, угон, побои и хранение наркотических средств. На момент задержания фигуранты успели потратить деньги. Одного из злоумышленников водворили в изолятор временного содержания, второй находится на свободе под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Кража», продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU