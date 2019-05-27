Чиновника в Хабаровском крае обвиняют в мошенничестве с земельными участками

СЕГОДНЯ 04:19 2019-05-27T04:19:09+03:00

Фигурант приобрел для себя наделы стоимостью больше 130 миллионов

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В Хабаровском крае закончилось расследование в отношении 32-летнего сотрудника Тополевского сельского поселения. Мужчину обвиняют в мошенничестве с земельными участками. По материалам дела, фигурант изловчился и приобрел право собственности на земельные участки на сумму больше 133 миллионов.

- Фигурант провернул аферу в период с 2016 по 2017 годы. В общей сложности он успел завладеть 36 гектарами. Своими действиями нарушитель причинил ущерб государству в особо крупном размере, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Известно, что подозреваемый свою вину не признал и со следствием сотрудничать отказался. До сих пор чиновник находился под стражей, а на земли, которые он приобрел незаконно, наложили арест. На сегодняшний день следователи уже собрали доказательную базу, подготовили обвинительное заключение и направили дело в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU