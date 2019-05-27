СЕГОДНЯ 04:48 2019-05-27T04:48:34+03:00

Поставщики авиатоплива в Хабаровске снова под колпаком антимонопольщиков Фото: Олег УКЛАДОВ

Ранее нарушители заплатили штраф за высокие цены на сумму больше 50 миллионов рублей

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Антимонопольщики повторно возбудили дело в отношении поставщика авиатоплива. В 2016 году компания реализовывала свою продукцию в аэропорту Хабаровска по необоснованно высокой цене. Нарушения выявили за период 2013-2014 годы.

- Тогда компании выдали предписание, в котором говорилось о необходимости прекращения нарушений антимонопольного законодательства. Также провинившегося поставщика обязали заплатить штраф на сумму больше 50 миллионов рублей. Требуемую сумму компания заплатила в полном объеме, - рассказали в пресс-службе УФАС по Хабаровскому краю.

На сегодняшний день есть результаты проверки документов, которые нарушитель передал антимонопольщикам для изучения. Итоги оказались не совсем удовлетворительными, поэтому в ведомстве решили повторно возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении поставщика авиатоплива.

ИСТОЧНИК KP.RU