Погода в Хабаровске на 25 мая 2019 года: днем до +29, небольшой кратковременный дождь
В Биробиджане без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью 11 -13. Днем 27 -29.
В Хабаровске возможен небольшой дождь. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Ночью 11 -13. Днем 27 -29.
В Бикине без существенных осадков. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Ночью 13 -15, днем 29 -31.
В Советской Гавани и Ванино ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью 6 -8. Днем 19 -21. Без осадков.
В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь Ветер южный 9-14 метров в секунду. Ночью 11 -13. Днем 25 -27.
В Чегдомыне небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью 9 -11. Днем 22 -24.
В Николаевске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью 5 -7. Днем 15 -17.
В Охотске без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5–10 метров в секунду. Ночью 1 -3. Днем 5-+7 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU