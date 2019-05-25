Погода в Хабаровске на 25 мая 2019 года: днем до +29, небольшой кратковременный дождь

СЕГОДНЯ 03:03 2019-05-25T03:03:03+03:00

Погода в Хабаровске на 24 мая 2019 года: днем до +29, небольшой кратковременный дождь Фото: Борис КОКУРИН

Один циклон, заливавший дождями Хабаровский край, уходит, второй еще не пришел, так что наслаждаемся выходными

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В Биробиджане без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью 11 -13. Днем 27 -29.

В Хабаровске возможен небольшой дождь. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Ночью 11 -13. Днем 27 -29.

В Бикине без существенных осадков. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Ночью 13 -15, днем 29 -31.

В Советской Гавани и Ванино ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью 6 -8. Днем 19 -21. Без осадков.

В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь Ветер южный 9-14 метров в секунду. Ночью 11 -13. Днем 25 -27.

В Чегдомыне небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью 9 -11. Днем 22 -24.

В Николаевске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью 5 -7. Днем 15 -17.

В Охотске без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5–10 метров в секунду. Ночью 1 -3. Днем 5-+7 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU