СЕГОДНЯ 04:31 2019-05-25T04:31:09+03:00

Кадеты МЧС в Хабаровске простились со школой и знаменем Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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На торжественной линейке, прошедшей в хабаровской школе МЧС наиболее отличившимся кадетам, директор вручил памятные знаки и очередные кадетские звания.

- По сложившейся традиции, старшина школы вместе с одноклассниками торжественно простились со знаменем школы, преклонившись перед ним на колено. А затем под гимн кадетов МЧС выпускники прошли маршем перед младшими классами, своими будущими приемниками, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Завершился «последний звонок» концертом в ДК «Арсеналец». Через несколько дней выпускники будут сдавать экзамены и выбирать, где учиться дальше.

- В школе вас научили многому: знаниям общим и специально-прикладным, привили любовь к Родине, рассказали и обучили основам спасательного дела. Без сомнения все это пригодится вам в жизни, даже если вы не свяжите свою судьбу с системой МЧС России. Однако, я надеюсь, что при выборе профессии вашим приоритетом станут учебные заведения нашего министерства, - отметил Виталий Дарчия заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

По статистике школы большинство кадетов в дальнейшем выбирают для учебы вузы, связанные со службой в силовых структурах.

ИСТОЧНИК KP.RU