2019-05-25T06:23:09+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае собутыльник стянул деньги с банковской карты знакомого

На счету у приятеля лежали более шестидесяти тысяч рублей
Борис КОКУРИН
Поделиться:
В Хабаровском крае собутыльник стянул деньги с банковской карты знакомогоВ Хабаровском крае собутыльник стянул деньги с банковской карты знакомогоФото: Юлия ДУБИНА
Изменить размер текста:

Пропажу своей банковской карты житель поселка Хор, Лазовского района Хабаровского края обнаружил только на следующий день после гулянки, на которой он вдвоем с приятелем крепко выпил.

На телефон потерпевшего пришла СМС от банка, в которой сообщалось что с его банковского счета сняли 67 тысяч рублей. Попытка найти карту успехом не увенчалась, и он обратился в полицию, сообщив сыщикам что подозревает в краже своего вчерашнего собутыльника.

- В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлено, что после совместного распития спиртных напитков с потерпевшим его 41-летний знакомый действительно похитил у него банковскую карту. Злоумышленник обналичил всю сумму с карты в банкомате, расположенном в поселке Переяславка, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сейчас подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, возбуждено уголовное дело по статье «Кража», суд должен выбрать ему меру пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кадеты МЧС в Хабаровске простились со школой и знаменем
Погода в Хабаровске на 25 мая 2019 года: днем до +29, небольшой кратковременный дождь
Воры в Хабаровске не догадывались, что их снимает скрытая камера
Аисты атаковали Хабаровский край
Неправильной едой кормили школьников в Хабаровском крае
Нефть «отравила» реку Амур возле турбазы в Хабаровске
В Биробиджане 26 мая ограничат проезд из-за шествия в честь Дня пограничника
В Хабаровске подвели итоги хоккейного сезона центра развития хоккея «Амур»
За «Пятерки любимому городу» школьникам в Хабаровске вручили путевки в Крым
Человеческий скелет нашли в подвале многоквартирника на Сахалине
Незаконным деликатесом собирался угостить знакомых сельчанин в Хабаровском крае
Медведи и тигры хозяйничают на территории людей в Хабаровском крае
В Хабаровском крае заканчивается подготовка к переходу на цифровое телевидение
Депутаты Законодательной думы Хабаровского края возьмут под контроль ремонт автодорог региона