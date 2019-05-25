В Хабаровском крае собутыльник стянул деньги с банковской карты знакомого

СЕГОДНЯ 06:23 2019-05-25T06:23:09+03:00

На счету у приятеля лежали более шестидесяти тысяч рублей

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Пропажу своей банковской карты житель поселка Хор, Лазовского района Хабаровского края обнаружил только на следующий день после гулянки, на которой он вдвоем с приятелем крепко выпил.

На телефон потерпевшего пришла СМС от банка, в которой сообщалось что с его банковского счета сняли 67 тысяч рублей. Попытка найти карту успехом не увенчалась, и он обратился в полицию, сообщив сыщикам что подозревает в краже своего вчерашнего собутыльника.

- В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлено, что после совместного распития спиртных напитков с потерпевшим его 41-летний знакомый действительно похитил у него банковскую карту. Злоумышленник обналичил всю сумму с карты в банкомате, расположенном в поселке Переяславка, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сейчас подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, возбуждено уголовное дело по статье «Кража», суд должен выбрать ему меру пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU