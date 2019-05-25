В Хабаровском крае судебные приставы заставили поставить школу видеокамеры
То, что учебное заведение в Бикине допускает серьезные пробелы в обеспечении безопасности учащихся выяснилось во время очередной проверки школы прокуратурой города.
- Согласно материалам дела при проверке школы сотрудником прокуратуры выявлено, что здание не оборудовано системой видеонаблюдения. Выявленное нарушение отрицательно сказывается на комплексной безопасности учреждения и негативно сказывается на безопасности учеников, поскольку не обеспечивается надлежащая защищенность объекта, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Прокуратуру обратилась с иском в суд и выиграла. Однако администрация школы выполнять решение суда не торопилась. Приставы уведомили администрацию МБОУ ООШ № 53 об исполнении исполнительного производства и предупредили руководство, что, если решение не будет исполнено им может грозить как административная, так и уголовная ответственность. Так же сотрудники УФССП взыскали с администрации учреждения исполнительский сбор.
Директор не стал усугублять ситуацию и установил систему видеонаблюдения.
ИСТОЧНИК KP.RU