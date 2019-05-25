В Хабаровске запустили «цифровых» воздушных змеев

СЕГОДНЯ 11:59 2019-05-25T11:59:09+03:00

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Регион и еще 35 субъектов страны вошли в третью волну перехода на цифровое телевиденье. Акция символизирует готовность субъекта отказаться от аналогового сигнала. Вначале приглашенные гости: трехкратный чемпион мира по хоккею с мячом, капитан команды «СКА- Нефтяник» Василий Грановский и известный в Хабаровске фитнес-тренер, инструктор групповых программ Андрей Косточкин провели «цифровую зарядку». Затем в небо запустили 22 воздушных змея с логотипами телеканалов, цифровой бабочкой и символом региона.

По данным краевого министерства информационных технологий и связи регион практически готов перейти на «цифру». С отдаленными поселками вопрос решиться в ближайшее время.

- Правительство края организовало региональную горячую линию - 8-800-100-4212, позвонив на которую и выбрав нужный раздел голосового меню, можно проконсультироваться по вопросам спутникового телевидения, узнать о мерах социальной поддержки и компенсации затрат на покупку оборудования, а также о его настройке. Обращаю внимание жителей, что в цифровом качестве будут транслироваться 20 федеральных каналов. Региональные телеканалы продолжат вещать в аналоговом формате, - подчеркнул Кирилл Берман, глава министерства.

Финальная четвертая волна прекращения аналогового телевещания в оставшимся 21 регионе пройдет 14 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU