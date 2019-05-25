2019-05-25T11:59:09+03:00
Общество

В Хабаровске запустили «цифровых» воздушных змеев

Флешмоб посвященный отключению аналогового телевидения прошел на набережной краевого центра
Борис КОКУРИН
Поделиться:
В Хабаровске запустили «цифровых» воздушных змеевВ Хабаровске запустили «цифровых» воздушных змеевФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

Регион и еще 35 субъектов страны вошли в третью волну перехода на цифровое телевиденье. Акция символизирует готовность субъекта отказаться от аналогового сигнала. Вначале приглашенные гости: трехкратный чемпион мира по хоккею с мячом, капитан команды «СКА- Нефтяник» Василий Грановский и известный в Хабаровске фитнес-тренер, инструктор групповых программ Андрей Косточкин провели «цифровую зарядку». Затем в небо запустили 22 воздушных змея с логотипами телеканалов, цифровой бабочкой и символом региона.

По данным краевого министерства информационных технологий и связи регион практически готов перейти на «цифру». С отдаленными поселками вопрос решиться в ближайшее время.

- Правительство края организовало региональную горячую линию - 8-800-100-4212, позвонив на которую и выбрав нужный раздел голосового меню, можно проконсультироваться по вопросам спутникового телевидения, узнать о мерах социальной поддержки и компенсации затрат на покупку оборудования, а также о его настройке. Обращаю внимание жителей, что в цифровом качестве будут транслироваться 20 федеральных каналов. Региональные телеканалы продолжат вещать в аналоговом формате, - подчеркнул Кирилл Берман, глава министерства.

Финальная четвертая волна прекращения аналогового телевещания в оставшимся 21 регионе пройдет 14 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Корабелы Комсомольска-на-Амуре пытаются нагнать сроки сдачи паромов для Сахалина
В Хабаровском крае судебные приставы заставили поставить школу видеокамеры
В Хабаровском крае собутыльник стянул деньги с банковской карты знакомого
Кадеты МЧС в Хабаровске простились со школой и знаменем
Погода в Хабаровске на 25 мая 2019 года: днем до +29, небольшой кратковременный дождь
Воры в Хабаровске не догадывались, что их снимает скрытая камера
Аисты атаковали Хабаровский край
Неправильной едой кормили школьников в Хабаровском крае
Нефть «отравила» реку Амур возле турбазы в Хабаровске
В Биробиджане 26 мая ограничат проезд из-за шествия в честь Дня пограничника
В Хабаровске подвели итоги хоккейного сезона центра развития хоккея «Амур»
За «Пятерки любимому городу» школьникам в Хабаровске вручили путевки в Крым
Человеческий скелет нашли в подвале многоквартирника на Сахалине
Незаконным деликатесом собирался угостить знакомых сельчанин в Хабаровском крае
Медведи и тигры хозяйничают на территории людей в Хабаровском крае
В Хабаровском крае заканчивается подготовка к переходу на цифровое телевидение
Депутаты Законодательной думы Хабаровского края возьмут под контроль ремонт автодорог региона