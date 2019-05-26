Погода в Хабаровском крае начала меняться: с ясной - на пасмурную и дождливую

СЕГОДНЯ 01:59 2019-05-26T01:59:29+03:00

Хабаровчанам с воскресным днем повезет - будет ясно, жарко и без дождя

В начале недели в регионе ждут очередной циклон с ливнями, но хабаровчанам с воскресным днем повезет

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В Биробиджане сегодня пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура днем до 29 градусов. Ветер северный, до 11 метров в секунду.

В Хабаровске воскресный день выдастся теплым, до 26 градусов тепла, и пройдет без осадков. Облачность переменная, ветер - юго-восточный 6-11 метров в секунду.

В Комсомольске-на-Амуре ожидается небольшой дождь. Температура 25 -27 градусов по Цельсию. Ветер северный, до 12 метров в секунду.

В Николаевске значительно прохладней. Воздух прогреется до 17 градусов тепла. Пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 6-11 метров в секунду.

Переменная облачность в Советской Гавани. На улице - 19 -21 градус тепла. Ветер - с северо-востока, 9-14 метров в секунду.

В Охотске возможен кратковременный дождь. Пасмурно, до 24 градусов. Северо-западный ветер, 6-11 метров в секунду.

Кратковременный дождь ожидается и в Чегдомыне. Температура воздуха - 22 -24 градуса. Пасмурно, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU