СЕГОДНЯ 04:05 2019-05-26T04:05:23+03:00

Старшин Восточного военного округа собрали в Хабаровском крае для изучения теории и практики Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

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В Хабаровском крае на базе окружного учебного центра подготовки младших специалистов Восточного военного округа состоялись сборы со старшинами подразделений округа.

Как рассказали в пресс-службе округа, сборы были направлены на повышение уровня теоретических знаний участников для ведения ротного хозяйства и воспитания подчиненного личного состава.

- На строевом смотре были доведены требования к правилам ношения военной формы одежды, а на лекциях - новшества в руководящих документах по организации службы и быта военнослужащих. Особое внимание было уделено вопросам организации работы по встрече и приему молодого пополнения, - сказал представитель округа.

Для старшин провели показные инструкторско-методические занятия, в том числе и по организации питания военнослужащих, медицинскому обеспечению, порядку получения и хранения оружия.

Сборы впервые состоялись одновременно на нескольких площадках, в каждом объединении округа, их проведение позволило максимально донести необходимую информацию до старшин подразделений.

ИСТОЧНИК KP.RU