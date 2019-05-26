Ежегодный арт-кампус "На Утесе" провел Тихоокеанский госуниверситет

СЕГОДНЯ 07:58 2019-05-26T07:58:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Тихоокеанский госуниверститет минувшим субботним днем занял "рекреационное" пространство Хабаровска у Амурского утеса. С подробностями - наш корреспондент Алексей Павлюк.

Фестиваль Арт-кампус «На Утесе» прежде всего, был направлен на юных абитуриентов, чья жизнь только начинается. И может быть, именно площадки, организованные студентами различных факультетов, широко раскрыли глаза на выбор профессии многим выпускникам краевого центра.

- Ежегодной стала традиция, что мы собираемся здесь и рассказываем о своем университете, о тех успехах и достижениях, которые есть у наших студентов и у наших преподавателей. Самое главное для нас, это праздник университета, и то неформальное общение, которое здесь происходит между жителями города. Хотелось бы поздравить всех выпускников школ. Вчера у них прозвенел последний звонок. Прощание с детством, это начало большой жизни. Мы предоставляем им все возможности, чтобы выбрать то направление, которое они смогут пронести через всю свою жизнь, - сказал, открывая фестиваль Сергей Иванченко, ректор ТОГУ.

Арт-кампус предложил выпускникам школ уникальную возможность – поговорить в неформальной обстановке с преподавателями и деканами институтов. Это позволило подробно узнать о той специальности, которая интересует школьников.

Каждый факультет постарался по особенному преподнести свою специальность. Например, Факультет искусств, рекламы и дизайна устроил конкурс рисунков на асфальте, а Инженерно-строительный институт предложил сыграть в «Дженга», а также провел мастер класс «Как определять геологические свойства пород».

Так выглядели сами жетоны Арт-кампуса. Фото Алексея Павлюка.

Не менее интересной оказалась локация Института экономики и управления. Любой желающий мог сделать фотографию с Гарри Поттером, а также принять участие в викторине на знание финансовых понятий.

Самые активные участники могли обменять жетоны на футболку с вузовской символикой. Фото Алексея Павлюка.

Для самых активных участников были приготовлены призы. Например, подняв гирю определенное количество раз или поучаствовав в интеллектуальной игре, участник выигрывал жетон. Если жетонов набиралось 16, то участник мог смело обменять их на футболку с символикой ТОГУ.

Заработать жетон можно было и богатырской силой. Фото Алексея Павлюка.

О своих мечтах и целях "КП"-Хабаровск" рассказал выпускник школы Антон Ерохин:

- В детстве я любил строить из конструктора машины и дома. С возрастом я подумал, что мне это нравится. Планирую поступить на строителя в ТОГУ. Надеюсь, что ЕГЭ сдам на хорошие баллы. Не зря же готовлюсь.

Стоит надеяться, что покинув Арт-кампус, школьники всерьез задумались о том, с какой профессией связать свою жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU