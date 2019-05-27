СЕГОДНЯ 02:12 2019-05-27T02:12:53+03:00

Погода в Хабаровске на 27 мая 2019 года: днем до +23, вечером дождь Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

осадки ожидаются на большей части региона и столице ЕАО

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Погода в регионе в начале последней майской недели будет ухудшаться. Это связано с прохождением высотного тропосферного вихря. На фоне соседства с горячим тропическим воздухом возникнут обострения в погоде - это и сильные осадки, возможны грозы и усиление ветра.

В Биробиджане дождь. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +17+!9.

В Хабаровске днем преимущественно без осадков, вечером дождь. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +21+23. Уровень Амура у Хабаровска 64 см. В ближайшие двое суток ожидается подъем на 30-40 см. Температура воды 15,2 градусов.

В Бикине небольшой кратковременный дождь. Ветер восточный 10-15 метров в секунду. Ночью +14+16. Днем +25+27.

В Советской Гавани и Ванино возможен небольшой дождь. Ветер южный 12-17 метров в секунду. Ночью +5+7 Днем +11+13.

В Комсомольске-на-Амуре дождь. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +16+18. Уровень Амура у Города Юности 30 см.

В Чегдомыне сильный дождь. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +12+14.

В Николаевске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +10+12. Уровень Амура в устье реки 103 см.

В Охотске без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +9+11.

ИСТОЧНИК KP.RU