Над лесом на Сахалине нависла ртутная угроза

СЕГОДНЯ 02:59 2019-05-27T02:59:28+03:00

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На Сахалине чуть не случилось экологическое происшествие. По предварительной информации в лесах близ села Огоньки Анивского района обнаружили промышленные ртутные термометры. Приборы валялись между деревьев, чтобы собрать их спасатели использовали специальное оборудование.

- После того как сообщение о происшествии поступило, на место аварийно-спасательных работ отправили шесть человек и одну единицу техники. При этом спасатели использовали специальные защитные костюмы и дыхательные аппараты. Опасные термометры собрали в специальные емкости и передали начальнику отдела ГО и ЧС МО «Анивский городской округ» для последующей утилизации, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

После наведения порядка в лесу спасатели проведи дегазацию термометров, то есть удалили нежелательные растворенные газы или захваченные газовые пузырьки из приборов. Таким образом, они обеззаразили термометры. После завершения работ спасатели вернулись на базу.

ИСТОЧНИК KP.RU